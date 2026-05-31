Batalla: "Nos dejaremos la piel para volver a poner al Rayo en una competición europea"

Batalla, de 30 años, ha concluido su segunda temporada con el Rayo Vallecano, con el que ha disputado 81 partidos en dos campañas, la última especialmente significativa por esa final de Liga Conferencia perdida en Leipzig con el Crystal Palace.

"Solo me quedan palabras de agradecimiento a todos los vallecanos que estuvieron en nuestro lado en Leipzig, en Vallecas, en sus casas apoyándonos y creyendo hasta el final. Dimos la talla, no fue nuestra mejor versión y aún así, no dejamos de soñar con que esa copa podría ser nuestra", dijo Batalla a través de sus redes sociales.

"Ha sido un camino maravilloso, lleno de satisfacción, viajes, entrenamientos, partidos, concentraciones. Momentos imborrables para el resto de nuestras vidas. Ahora no duden que volveremos a intentarlo, que dejaremos la piel en otro año más para volver a poner al Rayo en una competición europea. Nos levantaremos, nos limpiaremos las heridas y alistaremos nuestras armas para seguir batallando", declaró.

A nivel profesional, el portero argentino calificó de "maravillosa" la temporada, "llena de momentos claves e inolvidables, con números aún mejores que la temporada 24/25 y sensaciones hermosas dentro de campo".

"Ha habido muchísimo trabajo pero hemos contado con una familia llena de amor, felicidad y salud. Más no se puede pedir", apuntó el guardameta de Hurlingham, que subrayó que trazarán "nuevas líneas y nuevos objetivos".

"Antepongamos siempre por delante de todo el crecimiento de esta hermosa institución. Llevemos al Rayo hasta donde los sueños que creemos que son imposibles se vuelvan realidad", comentó.

Batalla también tuvo palabras de despedida para dos personas importantes dentro del vestuario.

Una el argentino Oscar Trejo, "capitán general de este barco con su sonrisa imborrable, con su presencia infinita, su dedicación, su profesionalismo y su arte por hacer que cada momento sea único y con su amor por estos colores".

La otra persona es el entrenador Iñigo Pérez por hacerles "creer que podíamos lograrlo, que a este club que le adeudaba una final y lo logramos, por hacernos mejor todos los días, por hacerse horas y horas para ser el mejor técnico de la historia de este club".