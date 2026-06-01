Ya son 24 los detenidos en Londres por las celebraciones del Arsenal

La mayoría de las víctimas no sufrió heridas de gravedad. Aunque un hombre de 20 años tuvo que ser trasladado al hospital en estado grave, posteriormente las autoridades informaron de que se encuentra estable.

En un comunicado, la Policía Metropolitana actualizó el balance inicial de ocho detenidos facilitado durante la noche del domingo y elevó la cifra total de arrestados a 24.

Entre ellos, diez fueron detenidos por alteración del orden público, tres por agresión sexual y uno por agresión.

Además, se registraron daños en varios vehículos policiales durante una celebración que, aunque carece de cifras oficiales, reunió según diversas estimaciones a cerca de un millón de personas en las calles de Londres para seguir el recorrido de los cuatro autobuses que participaron en el desfile.

La comitiva estuvo integrada por los jugadores del equipo masculino, campeón de la Premier League; el equipo femenino, vencedor de la FIFA Champions Cup; así como empleados e invitados de la entidad londinense.

"Desafortunadamente, hubo comportamientos e incidentes que hicieron necesaria la intervención policial. A medida que avanzó la noche y la mayoría de la gente regresaba a casa, tristemente se produjeron más actos de violencia. Los agentes acudieron con rapidez al lugar de cada uno de los apuñalamientos y las investigaciones continúan en curso", señaló Stuart Bell, comandante responsable del dispositivo de seguridad.

Bell también agradeció el trabajo de los más de 500 agentes desplegados durante la jornada para garantizar la seguridad del evento.