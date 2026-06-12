Fútbol Internacional
12 de junio de 2026 a la - 06:10

El Sevilla cuenta con el chileno Alexis

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Sevilla, 12 jun (EFE).- El Sevilla quiere seguir contando con el punta internacional chileno Alexis Sánchez para la próxima temporada, según dijo este viernes José Ignacio Navarro en su presentación como director deportivo de la entidad sevillista.

Por EFE

Alexis, de 37 años, llegó al Sevilla la pasada temporada procedente del Udinese italiano tras una exitosa carrera internacional que le llevó a vestir las camisetas, entre otros, de Colo-Colo, River Plate, Barcelona, Manchester United, Arsenal o Inter de MIlán.

Tras su primera temporada en el Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla cuenta con el chileno y, según Navarro, se mantienen "conversaciones" y "la intención es llegar a un acuerdo: estamos en conversaciones para darle lo máximo que el Sevila le pueda dar", precisó.