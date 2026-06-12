El Sevilla cuenta con el chileno Alexis

Alexis, de 37 años, llegó al Sevilla la pasada temporada procedente del Udinese italiano tras una exitosa carrera internacional que le llevó a vestir las camisetas, entre otros, de Colo-Colo, River Plate, Barcelona, Manchester United, Arsenal o Inter de MIlán.

Tras su primera temporada en el Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla cuenta con el chileno y, según Navarro, se mantienen "conversaciones" y "la intención es llegar a un acuerdo: estamos en conversaciones para darle lo máximo que el Sevila le pueda dar", precisó.