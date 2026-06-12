Ladislav Krejci homenajea a Tomas Rosicky con su celebración en el Mundial

"Le debo mucho", afirmó Krejci al ser preguntado si le dedicaba su gol.

"Él es mi modelo a seguir, me motivó mucho antes de los partidos de la repesca y esto es un hermoso simbolismo. Quiero que su legado continúe", dijo el exjugador del Girona, que esta temporada defendió los colores del Wolverhampton.

Rosicky, conocido popularmente como el 'pequeño Mozart' por su virtuosismo con el balón, solía celebrar sus goles con la conocida como 'mano cornuta' y así se despidió de su afición cuando colgó las botas en 2018.

Krejci ha reconocido este viernes que el legendario jugador checo tuvo una gran influencia en su carrera, ya que lo fichó para el Sparta de Praga cuando era director técnico de este equipo, donde lo hizo capitán y en el que lograron juntos dos títulos de la liga checa.

Rosicky formó parte de la selección checa que en el Mundial de 2006 se estrenó en la fase de grupos con una victoria por 3 a 0 contra Estados Unidos, un partido en el que él mismo anotó dos tantos.