Villa, Butragueño y el desafío de Oyarzabal

Nadie ha marcado más goles que ‘El Guaje’ en una fase final de este torneo con España. Ni en total, con nueve, ni en particular, con cinco en Sudáfrica 2010 para liderar el triunfo del conjunto entonces dirigido por Vicente del Bosque. Solo lo iguala Emilio Butragueño, que también sumó cinco goles en México 1986, cuatro concentrados en un solo encuentro ante Dinamarca (5-1), del que se cumplen 40 años.

Villa lo hizo en siete partidos. Butragueño en cinco, más efectivo, pero con menos repercusión. Los goles de Villa valieron a España para superar hasta cuatro partidos en 2010. Suyos fueron los dos aciertos en el 2-0 ante Honduras. También logró uno en el 1-2 a Chile en la última cita de la fase de grupos. Después, en octavos anotó en el 0-1 a Portugal y en cuartos en el 0-1 a Paraguay. Fue completamente decisivo.

Necesita esa determinación España en el Mundial 2026. La tiene Mikel Oyarzabal. Disfruta de su momento el atacante de la Real Sociedad, el goleador definitivo de la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra en el estadio de Berlín, cuando aún era un recurso en el banquillo, una alternativa al once, un jugador importante pero no realmente titular en el once tipo: sólo salió de inicio en uno de los siete duelos del torneo continental, frente a Albania.

Ahora es indiscutible en cada gran partido, en cada alineación de Luis de la Fuente. Ha respondido con creces a la confianza del técnico. Su momento es espléndido con el equipo nacional. Son ocho goles en sus últimos seis encuentros como internacional o doce en los once más recientes, en los que también entregó seis asistencias de gol a sus compañeros.

Ha marcado 19 goles en 32 encuentros a las órdenes de Luis de la Fuente, más que nadie en toda esta era, mientras se perfila para más, también en la clasificación histórica de goleadores de la selección española: con sus 25 goles en 53 partidos (35 victorias, 14 empates y 4 derrotas), es el noveno, a un solo tanto ya de Emilio Butragueño, con 26.

Le quedan por delante también David Villa (59 en 98 partidos), Raúl González (44 en 102), Fernando Torres (38 en 110), Álvaro Morata (37 en 87), David Silva (35 en 125), Fernando Hierro (29 en 89) y Fernando Morientes (27 en 47), además de Butragueño.

Nada más Villa y Fernando Morientes, con 0,60 y 0,57 de media, respectivamente, superan el promedio de goles de Oyarzabal entre los nueve primeros de la tabla histórica, según los números oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Él tiene 0,47.

Baja en Qatar 2022 por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla (en cuanto estuvo recuperado, en marzo de 2023, justo en el primer encuentro de Luis de la Fuente, volvió a la convocatoria y a jugar con la ‘Roja’), Oyarzabal ya comandará el equipo en el ataque en el debut de este lunes contra Cabo Verde en Atlanta. La primera prueba.

David Villa, que igualó al frente de la tabla de goleadores de Sudáfrica 2010 al alemán Thomas Müller, al neerlandés Wesley Sneijder y al uruguayo Diego Forlán, con cinco goles cada uno, ha sido el único español que acabó en la cima anotadora de un Mundial, al menos empatado con los mejores. El récord en una sola edición del torneo pertenece al francés Just Fontaine, con 13 goles en seis choques en Suecia 1958. Hace 68 años.