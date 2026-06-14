Bromas y buen ambiente en el último entrenamiento de España antes del debut en el Mundial

La normativa FIFA marca que las selecciones no pueden entrenarse en los estadios donde se disputan los partidos, por lo que la sesión de los de Luis de la Fuente se llevó a cabo en las instalaciones de la citada universidad, a 30 minutos del estadio de Atlanta.

En el Fifth Third Bank Stadium, inaugurado en 2010 y usado habitualmente para encuentros de fútbol y lacrosse, se ejercitó por última vez la selección española antes de estrenarse en el Mundial.

Con el calor y la humedad como protagonistas, igual que las bromas entre los jugadores, la sesión contó con la presencia por cuarto día consecutivo de Lamine Yamal y Nico Williams, y por tercer día seguido con Víctor Muñoz.

Los tres futbolistas comenzaron la concentración el 30 de mayo con lesiones musculares de las que ya están recuperados y su cantidad de minutos en el partido ante Cabo Verde dependerá en gran parte de las sensaciones con las que acaben el entrenamiento.

No se espera que ninguno sea titular y son Lamine Yamal y Nico Williams los que más minutos podrían disputar con el objetivo de que recuperen ritmo de competición de cara al resto del torneo.