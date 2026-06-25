Stephanie Frappart, nombrada responsable de arbitraje del Comité de Árbitros de la UEFA

Internacional desde 2010 y que ha dirigido más de cien encuentro de la UEFA, ha vivido en su carrera designaciones históricas, como la Supercopa europea de 2019 entre el Liverpol y el Chelsea en Estambul, cuando se convirtió en la primera colegiada en dirigir una final masculina.

También fue la primera mujer en arbitrar un partido de la Ligue 1 masculina, un encuentro de la Liga de Campeones masculina y un choque en un Mundial masculino, lo que, según la UEFA, "subraya aún más su estatus entre los árbitros más destacados de este deporte".

"En su nuevo cargo, Frappart contribuirá al desarrollo estratégico del arbitraje en toda Europa, apoyando la labor de la UEFA en materia de designación de árbitros, seguimiento del rendimiento, orientación técnica y desarrollo continuo de los árbitros para las competiciones de la UEFA", señaló el organismo, que agradece a "la responsable de arbitraje saliente, Dagmar Damková, su importante contribución al arbitraje de élite a lo largo de los años. Su dedicación, experiencia y servicio han sido muy valorados y apreciados".