El Real Madrid y Florentino Pérez donarán un millón€ cada uno en solidaridad con Venezuela

"Desde el Real Madrid queremos mostrar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles", señaló la entidad, que se suma a la iniciativa de Cruz Roja para ayudar a los damnificados y a las familias de las víctimas.

Según confirmó la Fundación Real Madrid, las donaciones se podrán hacer mediante el enlace https://cercadeti.cruzroja.es/fundacionrealmadridvenezuela.