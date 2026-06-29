Lucas Viale (dtor. deportivo del Sabadell): "Hubiéramos firmado con sangre este momento"

"Nosotros no somos un club vendedor. No tenemos ninguna intención de deshacernos de nuestros jugadores con mejor rendimiento. No es importante que tengamos ofertas o no", dijo Viale, renovado hasta 2027, sobre la situación del Sabadell, recién retornado a LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español).

Lamentó que ahora llega uno de los momentos "más complicados y más desagradables" porque toca "dar noticias que uno no quiere después de dos años espectaculares", pero afirmó que el equipo se ha situado en "otra escena" con el regreso a Segunda y toca tomar decisiones, aunque sean "dolorosas".

Viale, nacido en Córdoba (Argentina) en 1985, explicó que la idea es "complementar" la base de la plantilla del ascenso con jugadores que conocen bien de Primera Federación y con "perfiles con experiencia en Segunda".

Confirmó que el club está negociando la rescisión de algunos futbolistas con contrato en vigor y la continuidad de algunos jugadores que quedarían libres este 30 de junio.

"Queremos sobre todo jugadores con hambre. Jugadores cuyos mejores partidos estén por venir y no hayan pasado", añadió el exjugador.

En este sentido explicó que busca jugadores polivalentes para seguir aplicando el estilo de "barro y rock and roll" y quiere minimizar el número de cesiones porque el objetivo del proyecto es "revalorizar jugadores".

También explicó que "falta poco" para cerrar la renovación del entrenador, Ferran Costa, con contrato en la Nova Creu Alta hasta 2027, y que en el club ha molestado el interés del Zaragoza en el portero Diego Fuoli.

"No me ha gustado nada que desde hace tres meses cada semana estuvieran apareciendo artículos desde Zaragoza y se lo hemos hecho saber al club. Nos han llamado para interesarse sobre su situación, pero no contemplamos otra cosa que no sea que continúe en el Sabadell", dijo sobre el portero.