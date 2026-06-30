30 de junio de 2026 a la - 18:40
La colombiana Osorio arrasa en su estreno en Wimbledon
Londres, 30 jun (EFE).- La colombiana Camila Osorio, número 68 del ránking WTA, arrasó en su estreno en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, y avanzó a segunda ronda tras imponerse a la suiza Simona Waltert por 6-2 y 6-1.
Osorio, cuyo mejor resultado es la tercera ronda en 2021, certificó la victoria en 57 minutos, a pesar de encontrarse errática con el saque, con un 56% de primeros.
En segunda ronda, la colombiana se verá las caras con la checa Linda Noskova, número 12 del mundo.