Parejo, Pedraza, Partey y Rafa Marín se despiden del Villarreal al finalizar su contrato

Especialmente significativas son las salidas de Dani Parejo y Alfonso Pedraza, dos jugadores que han tenido una dilatada trayectoria en el club, en el que ha sido futbolistas muy relevantes en la historia reciente de la entidad.

En el caso de Pedraza, el lateral se incorporará a la Lazio de Italia como agente libre a partir de este mes de julio; mientras que en el caso de Dani Parejo, todavía no ha concretado su fichaje por otro club.

El defensa Rafa Marín acaba su cesión de una temporada, por lo que regresa al Nápoles club del que procedía; mientras que en el caso de Thomas Partey, el centrocampista firmó solo por esta temporada y se desvincula tras un año complicado por sus problemas judiciales en Inglaterra y su pobre rendimiento en el terreno de juego.