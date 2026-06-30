República Democrática del Congo apela a su instinto de supervivencia ante Inglaterra

"Es cierto que somos los aspirantes, o que partimos en desventaja, pero es algo normal. Inglaterra ocupa el cuarto puesto en la clasificación de la FIFA y nosotros el 41. Obviamente existe una diferencia, pero hemos demostrado que, en 90 minutos, tenemos la capacidad táctica para competir con selecciones como Portugal", explicó en rueda de prensa Desabre.

"Para quienes no siguieron nuestra fase de clasificación: prácticamente todos nuestros partidos en el continente africano fueron eliminatorias a vida o muerte, y luego jugamos contra Jamaica", añadió el técnico francés, subrayando la cantidad de partidos que consecutivos que 'Los leopardos' tuvieron que ganar para estar en el Mundial.

En la eliminatoria para conceder la única plaza africana con acceso a la repesca, los congoleños dejaron en la cuneta a dos gigantes del continente, Camerún y Nigeria, antes de vencer a Jamaica en el partido definitivo que daba la clasificación para el torneo.

"También disputamos ese último encuentro (de la fase de grupos) ante Uzbekistán, en el que era cuestión de vida o muerte, y en cada ocasión hemos logrado superar el obstáculo, así que espero que mañana ocurra lo mismo", zanjó el preparador, que tiene una larga trayectoria entrenando equipos en África.

Desabre aseguró que regresar a la Copa del Mundo tras una ausencia de 52 años -el país compitió como Zaire en 1974 y salió apeado en fase de grupos con tres derrotas y ni un solo tanto anotado- "ha sido un logro enorme", al igual que todo lo conseguido a partir de entonces, empezando por el primer punto y el primer gol logrados en el debut (1-1) ante Portugal y la primera victoria (3-1) en el tercer partido ante los uzbekos.

"Podemos decir que no tenemos mucho que perder mañana, aunque también lo tomamos como una motivación. Estamos aquí porque nos lo merecemos. Queremos defender bien y jugar nuestras cartas con acierto para poder alcanzar la siguiente ronda", aseguró el técnico, que afirmó que los 26 jugadores de su plantel están sanos y listos para jugar mañana.

El seleccionador congoleño aseguró que la clave para lograr la gesta ante Inglaterra y sobrevivir una vez más dependerá de la "regularidad".

"Al final, todo dependerá de nuestra regularidad en el campo. No se pueden cometer errores ante rivales así, lo que significa que tendremos que rendir a nuestro máximo nivel", apostilló, antes de confirmar que su equipo ha estado practicando las tandas de penaltis en caso de que el encuentro ante los ingleses deba decidirse de esa manera.