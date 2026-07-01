Cubarsí: “Empieza un nuevo Mundial”

“Con muchas ganas e ilusión de que lleguen las eliminatorias, son partidos muy importantes en los que tienes que estar al 100 %. Empieza un nuevo Mundial y tenemos que jugar con ganas y como equipo para pasar de eliminatoria”, dijo Cubarsí en zona mixta en la víspera del encuentro.

Eliminatoria que afronta España tras no superar ninguna de las que disputó después de ser campeona del mundo en Sudáfrica 2010, con tres Mundiales volviendo a casa en fase de grupos -Brasil 2014- o en octavos -Rusia 2018 y Qatar 2022-.

“No tenemos presión de no pasar y sí ganas de que ruede el balón. Sabemos cual es el objetivo y vamos a ir a por él”, apuntó.

Cubarsí aseguró “no” fijarse en las estadísticas que le sitúan como uno de los mejores centrales de lo que va de competición.

“No me fijo en las estadísticas ni en lo que sale. Quiero ser yo mismo y hacer un buen Mundial”, contestó.

Además, ponderó a su compañero en la selección española y en el FC Barcelona, Lamine Yamal. El extremo, tras iniciar la concentración para el Mundial lesionado, ya está “a full”.

“Lamine Yamal está a full. Concentrado y con muchas ganas de hacer un buen partido y ayudarnos”, declaró.