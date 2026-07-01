Cucurella: “Prefiero no jugar tan bien al fútbol y pasar de ronda”

“Las críticas son una cosa normal. Se tiene que hablar del tema. Cuando jugamos bien se habla bien y cuando no estamos a nuestro nivel, se habla de nosotros. Prefiero no jugar tan bien al fútbol y pasar de ronda. Así que lo más importante es ir pasando de ronda”, dijo en zona mixta.

“Los rivales hacen su partido. Nos proponen planes de partido que suiza no nos sentimos lo a gusto que queríamos o esperábamos. Pero estamos intentando corregirlo y poco a poco estamos llegando a nuestro máximo nivel. Mejor que nos pase en fase de grupo. Mañana vais a ver una buena versión del equipo y vamos a hacer un gran partido”, añadió.

Un Cucurella que aseguró que están “muy motivados y con ganas” de que lleguen las eliminatorias que llevaban “tiempo esperando” y ponderó la solidez defensiva de España, que no ha encajado gol en los tres partidos de la fase de grupos.

“Los grandes equipos son los que dominan en las dos áreas. Está claro que cuanto menos encajas más probabilidad tienes de ganar y ojalá seguir así, que siempre que hagamos una buena defensa estaremos más cerca de ganar el partido”, señaló.

Una eliminatoria que se podría decidir en los penaltis, en los que España fue eliminada en los dos últimos mundiales, ante Rusia en 2018 y Marruecos en 2022. “Ayer estuvimos practicando y hoy un poco más. Hay que estar preparados para todo. Si quien haga la lista me pone, estaré encantado de tirar”, apuntó.

Además, señaló como “algo bueno” que Alemania haya sido eliminada al considerarlo un toque de atención. “Tenemos mucho tiempo libre y siempre se ven los partidos. Es bueno que pasen estas cosas, a nosotros nos pasó en el primer partido y sabemos que mañana no va a ser un partido fácil y tenemos que estar muy alerta y atentos para ganar”, dijo.

Un Cucurella que, tras hacerse oficial su fichaje por el Real Madrid el 15 de junio, antes del debut de España en el Mundial, es el único jugador del conjunto blanco con España en el torneo. “No me ha cambiado nada. Yo sigo siendo el mismo. No me ha dado tiempo de conocer nada de mi club, estoy centrado en la selección. Ser el único jugador del Real Madrid en el Mundial es un orgullo y quiero dejar el listón muy alto”, apuntó.