El Bayern Múnich ficha a Ismael Saibari, el hijo de Terrassa que triunfa en el Mundial

En un comunicado, el club germano indica que Saibari, de 25 años, y que hasta ahora jugaba para el PSV Eindhoven holandés, se incorporará al conjunto muniqués una vez finalizado el Mundial.

Saibari ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2031 y lucirá el dorsal 34 en el Bayern.

"Desde niño sueñas con firmar por un club como el Bayern. Todo el mundo sabe que es uno de los clubes más grandes del mundo. El Bayern lucha cada temporada por los títulos más importantes, como la Liga de Campeones y yo quiero ganar aquí tantos títulos como sea posible", señaló Saibari en el comunicado.

El delantero, que ha ganado tres títulos consecutivos de la liga neerlandesa con el Eindhoven, sostuvo que el estilo de juego del Bayern Múnich encaja con sus características y en la capital de Baviera puede desarrollar su fútbol.

Prometió además trabajar duro cada día para ayudar al equipo y reveló que el entrenador, Vincent Kompany, desempeñó "un papel muy importante" en su decisión de cambiar Países Bajos por Alemania.

El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, señaló que el jugador cuenta con experiencia en la Liga de Campeones y "ahora también está demostrando en el Mundial, al máximo nivel, lo valioso que puede ser para un equipo".

Saibari, que nació en la localidad catalana de Terrassa, inició su camino hacia el fútbol profesional en la academia del RSC Anderlecht.

Tras pasar por el equipo sub-19 del KRC Genk, llegó al PSV Eindhoven en verano de 2020, donde apenas unos meses después debutó en la Eredivisie.

Con el conjunto de Eindhoven, para el que disputó 142 partidos oficiales, marcó 42 goles y dio 29 asistencias, conquistó tres títulos de la liga neerlandesa, tres Supercopas y dos Copas de los Países Bajos.

Esta temporada, además, fue elegido "futbolista del año" en los Países Bajos.

Gracias a sus raíces familiares, Saibari posee la nacionalidad marroquí y desde 2023 representa a la selección de Marruecos, vigente campeona de la Copa Africana de Naciones.

Hasta la fecha acumula 34 partidos internacionales y 12 goles.

En el actual Mundial ha sido decisivo desde el comienzo: marcó en el empate 1-1 frente a Brasil, anotó el gol de la victoria en el 1-0 contra Escocia y volvió a ver puerta en el triunfo 4-2 ante Haití.

Además, en los dieciseisavos de final ante Países Bajos, transformó el penalti definitivo en la tanda de penaltis que metió a su selección en los octavos de final del gran torneo mundialista.