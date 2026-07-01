El Elche arranca la pretemporada sin Osorio, Affengruber, Sangaré y Diaby

El argentino Osorio, fichado por el Elche en el pasado mercado de invierno, se incorporará en los próximos días tras haber tenido problemas burocráticos con su visado, según confirmaron fuentes de la entidad.

El austriaco David Affengruber se encuentra con su selección, rival de España este jueves, en el Mundial, por lo que disfrutará de un periodo de vacaciones especial una vez finalice su presencia en el torneo, mientras Buba Sangaré está disputando con la selección española sub 19 un torneo internacional.

La otra ausencia destacada es la del central Bambo Diaby, cedido por el Elche el pasado curso al Granada, quien está negociando su salida de la entidad.

No han estado presentes, como era de esperar, ni Josan Ferrández ni Léo Petrot, jugadores que acabaron contrato el 30 de junio, y con los que el Elche mantiene abiertas negociaciones para prolongar su compromiso.

Sí han participado en las pruebas médicas otros jugadores cedidos la pasada temporada, como Matía Barzic o Ali Houary, pero no el dominicano Rafa Núñez, que también ultima su salida de la entidad ilicitana.

La jornada también ha permitido al nuevo entrenador, el argentino Martín Anselmi, tener su primera toma de contacto con los jugadores del Elche, que este jueves celebrarán su primera sesión con balón en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva.