El Real Madrid no participará en acuerdo de inversión de la Liga F con el grupo de Gasol

En un comunicado, el club aseguró que "considera que dicho acuerdo no responde al modelo de crecimiento del fútbol femenino basado en la sostenibilidad, la transparencia y la plena autonomía de los clubes".

"La operación contempla la aportación de financiación por parte de un inversor privado que, a cambio, obtendrá hasta junio de 2051 un porcentaje de los ingresos comerciales futuros de la competición (entre un 35 % y un 49 %). En virtud de este acuerdo, los clubes adheridos percibirán 40 millones de euros entre todos, y a cambio desistirán de percibir un porcentaje de los ingresos durante 25 años", indicó

También señaló que "la Liga F recibirá 12 millones de euros, y otros 3 millones de euros se destinarán a la adquisición de determinados derechos de imagen de algunas jugadoras".

"El Real Madrid respeta la decisión de los clubes que han considerado conveniente adherirse a esta iniciativa. Sin embargo, esa misma naturaleza voluntaria del acuerdo exige que la opción adoptada por cada club no pueda traducirse en diferencias de trato ni en consecuencias económicas o institucionales para quienes decidan permanecer al margen de la operación", añadió.

En su comunicado, el conjunto blanco consideró "que una decisión cuyos efectos económicos y de gobierno se extenderán durante los próximos veinticinco años, debe adoptarse teniendo en cuenta no solo a los clubes que actualmente integran la competición y perciben los recursos derivados de esta operación, sino también a aquellos que se incorporen a la Liga F en el futuro, que quedarán igualmente vinculados por el modelo aprobado sin haber participado en su decisión ni haberse beneficiado de la financiación inicialmente distribuida".

"El Real Madrid seguirá trabajando por un modelo justo, sostenible y transparente que fortalezca el crecimiento del fútbol femenino, como nuestro club lo ha venido haciendo hasta ahora", concluyó.

La Liga F anunció el pasado día 29 que sus clubes aprobaron en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, por mayoría reforzada de dos tercios, un acuerdo comercial de inversión de 55 millones de euros para su competición con el grupo de Pau Gasol, "Gasol16 Ventures" para las próximas cuatro temporadas.

Durante la presentación de este acuerdo ayer en Madrid, el exjugador de baloncesto Pau Gasol dijo que uno de los principales objetivos que tiene este proyecto es "generar talento" ser capaces de "retenerlo" y también poder "atraerlo" de fuera.