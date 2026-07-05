Al menos cuatro muertos y más de 25 heridos en accidente de tráfico en norte de Honduras

El accidente se registró en una aldea del municipio de Morazán, departamento de Yoro (norte), donde el vehículo de transporte público chocó contra la pick-up y volcó, explicó a los periodistas el mayor Sergio Madrid, del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Santos Luciano Rivera, de 45 años; Delmis Suyapa Ramos, de 28, y su hija de 5 años, y José Manuel Hernández, cuya edad no fue precisada.

Tanto los fallecidos como los lesionados residían en el municipio de Sulaco (Yoro), detalló Madrid, quien agregó que la mayoría de los heridos fueron trasladados al hospital estatal de la zona, sin que se conozca por el momento la gravedad de su estado.

Los accidentes de tráfico constituyen la segunda causa de muerte violenta en Honduras, solo por detrás de los homicidios, según datos oficiales.

En lo que va de 2026, las autoridades de Vialidad y Transporte registran más de 900 muertos en accidentes, atribuidos en su mayoría al exceso de velocidad, el consumo de alcohol, fallas mecánicas y la imprudencia de los conductores.