Se demora el regreso de la Albirroja: la nueva hora del arribo tras el viaje desde Filadelfia

Hubo un cambio de planes de último momento en el itinerario de la selección nacional. Según reportes de la delegación desde los Estados Unidos, el vuelo chárter que traslada a los futbolistas paraguayos terminó despegando de Filadelfia a las 21:10 (hora paraguaya) de este domingo. Con un tiempo estimado de viaje de aproximadamente nueve horas, el avión presidencial tocará suelo guaraní recién alrededor de las 06:10 de la mañana de este lunes.

Lea más: Paraguay dejó el alma, pero Francia frenó el sueño mundialista

A pesar de que el retraso obliga a trasladar el recibimiento al amanecer, la expectativa en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi seguramente será enorme. La histórica participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, que terminó con una digna y electrizante eliminación en octavos de final ante la poderosa Francia, reavivó por completo el romance entre el país y el combinado guaraní.

Se espera que a través de las plataformas digitales, los grupos de aficionados reorganicen la logística para copar la principal terminal aérea de Luque en las primeras horas del lunes. La consigna se mantendría intacta: armar un pasillo de honor histórico y ofrecerle un aplauso y una gran ovación a un plantel que, bajo la dirección táctica de Gustavo Alfaro, devolvió la mística, la garra y la identidad al fútbol paraguayo.

Esta travesía mundialista significó la reconciliación definitiva entre los jugadores y su pueblo. Compitiendo de igual a igual contra las máximas potencias del planeta y demostrando un amor incondicional por la camiseta albirroja, el equipo se ganó el reconocimiento del fútbol internacional. La delegación regresa a casa sin el trofeo, pero con el premio más valioso: la gratitud, el orgullo y el respeto eterno de toda una nación.