El uruguayo Matturro se despide del Levante: "Gracias y hasta pronto"

A través de sus redes sociales, el central sudamericano aseguró que la temporada vivida en el Levante ha sido "muy especial" y destacó el vínculo creado durante su estancia en el conjunto levantinista.

"Este año para mí fue muy especial gracias a ustedes. Trabajar día a día con este grupo increíble, pisar el césped del Ciutat de València cada jornada y sentirme parte de esta familia no tiene precio", señaló.

Matturro, que disputó 21 partidos con el Levante, con un gol y una asistencia, afirmó que conservará "un recuerdo para toda la vida" del club y de su afición, de la que resaltó el apoyo constante durante toda la campaña.

"Me llevo un recuerdo para toda la vida del Levante y su afición. Esa afición que creyó en todo momento, que nos acompañó en las buenas y en las malas. A esa afición solo le digo gracias toda la vida", indicó.

El defensa, de 21 años, también tuvo palabras de reconocimiento para sus compañeros, el cuerpo técnico, los directivos y los trabajadores del club, a quienes agradeció haber contribuido a que el Levante fuera "una familia".

Matturro puso el broche a su despedida con un mensaje que deja abierta la puerta a un futuro reencuentro con la entidad valenciana: "Gracias y hasta pronto".