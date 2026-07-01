Federación neerlandesa denuncia insultos racistas por fallar penaltis contra Marruecos

Los tres internacionales fueron objeto de numerosos comentarios discriminatorios en sus cuentas de Instagram, entre ellos insultos racistas y comparaciones con monos.

Tras la difusión de esos mensajes, Kluivert y Summerville desactivaron la opción de comentar en sus publicaciones, mientras que en el perfil de Timber seguían siendo visibles decenas de comentarios de carácter racista.

"Nos parece terrible. Estamos viendo reacciones en internet en las que los jugadores son tratados de forma racista y discriminatoria tras la eliminación. Ahí trazamos una línea muy clara. El racismo y la discriminación no tienen cabida en ninguna parte: ni en el fútbol, ni en internet, ni en nuestra sociedad", señaló un portavoz de la KNVB en la emisora pública.

El caso ha generado ya decenas de denuncias ante el organismo Meld.Online Discriminatie, que confirmó que el número podría seguir aumentando y explicó que analizará individualmente cada uno de los mensajes recibidos en base al Código Penal neerlandés para determinar si constituyen un delito.

"Primero examinamos la gravedad de los comentarios por separado y si encontramos mensajes con un impacto especialmente grave, podemos presentar una denuncia inmediata ante la policía", agregó.

En el resto de los casos que puedan ser delictivos, el procedimiento consiste en solicitar primero a la plataforma de redes sociales la retirada del contenido, y si esa petición no se cumple, el organismo puede reiterarla hasta en tres ocasiones antes de presentar una denuncia formal ante la policía.

La ministra neerlandesa de Deportes, Mirjam Sterk, calificó las reacciones discriminatorias en internet como "profundamente lamentables".

La KNVB mantiene desde hace años campañas contra el racismo en el fútbol y, ante el inicio del Mundial, emitió un anuncio protagonizado por el exinternacional Ruud Gullit para concienciar sobre el odio en las redes sociales.

La situación recuerda a la final de la Eurocopa de 2021, cuando los futbolistas ingleses Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fueron objeto de una oleada de insultos racistas después de fallar sus penaltis frente a Italia.

La policía británica investigó entonces cientos de publicaciones y detuvo a una decena de personas, mientras que miles de aficionados y numerosas autoridades expresaron públicamente su apoyo a los jugadores frente al racismo.