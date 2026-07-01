Inglaterra apuesta por Madueke y Rashford para escoltar a Kane en las bandas ante RD Congo

Redacción deportes, 1 jul (EFE).- El técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, apostó este miércoles por escoltar a su delantero y Harry Kane con Noni Madueke y Marcus Rashford como extremos para el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial de fútbol ante República Democrática del Congo de este miércoles en Atlanta, en una alineación que por lo demás está dentro de lo previsible.