Saibari ficha por el Bayern Múnich hasta 2031

Ninguno de los dos clubes ha revelado las cifras de la transferencia, cifrada en torno a unos 55 millones de euros por diversos medios.

“Desde niño sueñas con firmar por un club como el Bayern. Todo el mundo sabe que es uno de los clubes más grandes del mundo y lucha cada temporada por los títulos más importantes”, expuso Saibari, de 25 años.

“Yo quiero ganar aquí tantos títulos como sea posible. El estilo de juego del Bayern encaja con mis características. Aquí puedo desarrollar mi fútbol y trabajaré duro cada día para ayudar al equipo. El entrenador Vincent Kompany ejerció un papel muy importante en mi decisión y estoy muy ilusionado por trabajar con él”, añadió, en la web del Bayern, el internacional marroquí, ahora concentrado con su selección en el Mundial 2026, en el que jugará los octavos de final.

“Es uno de los atacantes más prometedores de este Mundial. Este tipo de fichajes no surgen de un momento para otro, sino que son el resultado de un trabajo de planificación a largo plazo. La clave fue posicionarnos pronto para su incorporación, porque conocíamos las cualidades de Ismael y pudimos ofrecerle desde el principio una perspectiva concreta dentro de nuestro proyecto. Ismael Saibari aportará aún más calidad e imprevisibilidad a nuestro juego ofensivo”, remarcó Max Eberl, director general deportivo del club bávaro.

“Saibari ha conquistado tres títulos consecutivos de la liga neerlandesa con el PSV Eindhoven, cuenta con experiencia en la Liga de Campeones y ahora también está demostrando en el Mundial, al máximo nivel, lo valioso que puede ser para un equipo”, aseguró Christoph Freund, director deportivo del Bayern.

“Es un jugador versátil, intenso y valiente en su forma de jugar. Tiene exactamente la ambición que queremos ver en el Bayern y aportará al equipo su capacidad goleadora y su mentalidad. Es el tipo de futbolista por el que los aficionados acuden al estadio”, añadió.

Saibari, que llevará el número ‘34’ en su nueva camiseta del Bayern, sale del PSV Eindhoven, en el que ha marcado 42 goles y ha dado 29 asistencias en 142 partidos. “Es una marcha con sentimientos encontrados. El Bayern es un club increíblemente maravilloso, pero, al mismo tiempo, voy a echar mucho de menos a mucha gente en el PSV”, declaró en a los medios oficiales de la entidad neerlandesa.

“Con los años, he sentido Eindhoven como un hogar. Ha sido una etapa inolvidable aquí. Este club me ha dado la oportunidad de convertirme en la persona y el futbolista que soy hoy. Quiero agradecer de todo corazón a todos los implicados por vuestro apoyo incondicional", abundó.

Ernest Stewart, el director de operaciones futbolísticas del PSV, citó a Saibari como “un ejemplo maravilloso de lo que puede suceder cuando talento, carácter y una fuerte ética de trabajo se unen”.

“Lo hemos visto crecer, de ser un joven prometedor a convertirse en un jugador clave al más alto nivel. Su contribución a nuestros éxitos ha sido enorme, pero igual de notable es la forma en que se ha desarrollado como persona. Nunca es fácil despedirse de alguien que se ha convertido en un protagonista tan fundamental para el PSV, pero este movimiento está totalmente en línea con sus ambiciones y el camino que hemos trazado juntos”, agregó.