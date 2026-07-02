Fútbol Internacional
02 de julio de 2026 a la - 08:50

Bélgica encadena 6 victorias contra Estados Unidos, su próximo rival

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Redacción deportes, 2 jul (EFE).- La selección de Bélgica, ganadora por 3-2 contra Senegal, retorna ocho años después a los octavos de final del Mundial para medirse a Estados Unidos, a la que ha ganado en sus últimos seis enfrentamientos, el más cercano el 28 de marzo por 2-5 en un amistoso, y con el que sólo ha perdido en una ocasión, en 1930.

Por EFE

En el último precedente, de preparación para la actual competición, se adelantó el conjunto norteamericano por 1-0, por medio de Weston McKennie, pero los 'Diablos Rojos' no solo igualaron antes del descanso, con un tanto del central Zeno Debast, sino que concentraron cuatro dianas más de Amadou Onana, Charles de Keteleare y Dodi Lukebakio (2) entre los minutos 53 y 83 para el 1-5, reducido después al 2-5 final.

A pesar de algunas diferencias, su seleccionador, Rudi García, empleó un equipo similar al que maneja en el Mundial 2026, con Kevin De Bruyne, Jermey Doku, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper y Charles de Keteleare dentro de la alineación inicial en aquel choque y, hasta ahora, en el once tipo del técnico a lo largo del Mundial.

Antes de ese partido, Bélgica eliminó a Estados Unidos en los octavos de final de Brasil 2014, la misma fase en la que se enfrentarán ahora en cuatro días.

Fue por 2-1 en la prórroga, con los goles de Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, vigentes todavía en la selección. Son los dos únicos que continúan entre los ‘Diablos Rojos’ además del portero Thibaut Courtois desde aquel encuentro a la actualidad.

Esas son las dos victorias más recientes de Bélgica contra Estados Unidos, pero hay cuatro más: 2-4 en 2013, 1-0 en 2011, 2-0 en 1998 y 1-0 en 1995, con la única excepción de la derrota en su primer duelo, en el Mundial de 1930, hace casi un siglo, cuando el equipo norteamericano se impuso por 3-0 en la primera Copa del Mundo de la historia.