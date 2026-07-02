El día 22 del Mundial, en 5 claves

Solo uno de los dos, Cristiano Ronaldo o Luka Modric, leyendas absolutas del fútbol y de los Mundiales, seguirá adelante en el torneo, en el último baile para cada uno de los dos en esta competición y probablemente en su selección. Portugal o Croacia. El ganador se cruzará en su camino con el vencedor del España-Austria. “Continúa siendo muy importante. Es el capitán. La edad es un número. Él da ejemplo con lo que hace en el vestuario. Es un ejemplo para mí", defendió Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, del papel de Cristiano en el equipo.

3 - La remontada de Harry Kane, rival ahora de México

Es un Mundial de estrellas, más allá de selecciones. Inglaterra lo puso de nuevo en evidencia. Por detrás en el marcador con el gol de Brian Cipenga para la República Democrática del Congo en el minuto 7, dos goles de Harry Kane en el cuarto de hora final dieron la vuelta al resultado (2-1) y clasificaron al conjunto británico, que se medirá ahora a México en octavos. “Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días”, dijo Thomas Tuchel, antes del duelo en Ciudad de México.

4 - El milagro o la hazaña de Bélgica

Bélgica perdía por 0-2 contra Senegal de forma merecida e incontestable, pero entonces renació en Seattle. Cuando la derrota parecía inevitable, Romelu Lukaku marcó el 1-2 en el minuto 86 y Youri Tielemans fue más allá con el 2-2. En la prórroga, en el minuto 125, el mismo Tielemans transformó el 3-2. Una remontada increíble y la clasificación para octavos. Jugará contra Estados Unidos. “El fútbol son emociones y tuvimos muchísimas, sobre todo con el 2-0. En la pausa de hidratación les dije teníamos que marcar el 2-1 y que todo era posible", dijo Rudi García, seleccionador de Bélgica.

Folarin Balogun marcó el 1-0 y fue expulsado después en el triunfo de Estados Unidos, completado por Mark Tilman, frente a Bosnia-Herzegovina (2-0). Otro paso adelante del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, que se enfrentará a Bélgica. “Después de la roja, estuvimos hablando de mostrar que somos un equipo unido, ese era el momento de demostrarlo. El equipo demostró su capacidad de luchar. Estoy muy orgulloso. Los jugadores son los héroes y merecen todo el crédito", dijo Pochettino.