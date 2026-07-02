El exfutbolista suizo-caboverdiano Gelson Fernandes: "Cabo Verde es un modelo a seguir"

Cabo Verde lo logró en el grupo con España y Uruguay, ambos campeones del mundo, además de Arabia Saudí, y se convirtió en el país más pequeño en clasificarse a la ronda eliminatoria de un Mundial.

"La federación (de Cabo Verde) es un verdadero modelo a seguir, dadas las dificultades que ha enfrentado y los desafíos naturales de organizar el fútbol a lo largo de un archipiélago, desde la logística hasta la infraestructura", dijo Fernandes, que ahora se desempeña como director regional para África de la FIFA.

Cabo Verde es un país con medio millón de habitantes que está ubicado en el océano Atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa de Senegal, el punto más cercano al continente africano.

Compuesto por diez islas y con uno de los productos interiores bruto (PIB) más bajos de África, no resulta sencilla la organización de un campeonato, que se desarrolla anualmente desde 1976, un año después de que lograra la independencia de Portugal.

Fernandes, nacido en Cabo Verde pero internacional con Suiza, explicó que el éxito del país africano en el Mundial se debe a la optimización de los recursos concedidos por la FIFA para el desarrollo del fútbol.

"Trabajamos estrechamente con Cabo Verde para encontrar las mejores soluciones: garantizar que los jugadores tengan oportunidades para competir, que los campeonatos se puedan llevar a cabo y que se transfieran conocimientos, ya sea a los árbitros o a quienes dirigen los equipos en todos los niveles", indicó el protagonista del gol de la victoria de Suiza frente a España en el Sudáfrica 2010.

En total, Fernandes señaló que la FIFA desarrolla en el país "17 proyectos distintos" que incluyen la construcción de campos de fútbol, la renovación de un estadio con capacidad para albergar encuentros internacionales o el apoyo a las selecciones nacionales.

"El apoyo de la FIFA ha sido, y sigue siendo, fundamental para Cabo Verde, tanto para su federación como para el desarrollo general del fútbol en el país", destacó Fernandes, quien participó en tres mundiales a lo largo de su carrera.

La liga local, no obstante, es de categoría amateur y apenas se extiende entre abril y junio, lo que este año ha hecho coincidir su fase final con la hazaña de Cabo Verde en el Mundial.

De hecho, la final del campeonato tendrá lugar este sábado, un día después de que la selección dispute los dieciseisavos de final contra Argentina en Miami.

Ningún jugador del plantel del Mundial milita en alguno de sus doce equipos.

Fernandes también celebró que los buenos resultados de Cabo Verde y el resto de selecciones de África en este Mundial ayudarán a reforzar el vínculo de los futbolistas nacidos en el extranjero con su país de origen.

"Estos éxitos refuerzan el vínculo entre quienes nacieron fuera de su país de origen y la tierra de sus padres. Fortalece esa conexión y la convierte en una fuente de un orgullo aún mayo", expresó.

Nueve de las diez selecciones de la Confederación Africana de Fútbol que participaron en el Mundial clasificaron a los dieciseisavos de final, aunque cuatro de ellas -Sudáfrica, Senegal, República Democrática del Congo y Costa de Marfil- fueron eliminadas en esa instancia.

Solo Marruecos ha logrado sellar hasta el momento su pase a octavos, tras imponerse a Países Bajos en los penaltis.

El reto para Cabo Verde será mayúsculo. Enfrente tendrá a la vigente campeona, Argentina, y al máximo goleador en la historia de los mundiales, Lionel Messi.