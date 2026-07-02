La UEFA excluye de la Liga Europa por amaños al Karviná checo y entra el Viktoria Plzen

El Comité de Apelación del organismo declaró inelegible al Karviná de acuerdo al artículo 4.01 (g) del reglamento de la Liga Europa de la próxima temporada. Esta decisión ha obligado a reasignar la participación de los clubes checos en todas sus competiciones, por parte del Panel de Emergencia de la UEFA, anunció el organismo.

Tras ello, la plaza del Karviná, como campeón de la Copa Checa, en las eliminatorias de la Liga Europa será ocupada por el Viktoria Plzen. Este conocerá su rival en el sorteo de la UEFA el 3 de agosto.

El lugar reservado originalmente para el Viktoria Plzen en la segunda ronda clasificatoria de esta competición pasará al Hradec Králové, para medirse al Tromsø de Noruega, y el puesto de este en la segunda ronda de clasificación de la Liga Conferencia lo ocupará el Jablonec, que se enfrentará al Varaždin croata.