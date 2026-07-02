Luis Milla, traspasado del Getafe al Como italiano

Milla, de 31 años, llega al equipo de la Serie A tras una destacada etapa en el Getafe, donde se incorporó en 2022 y se consolidó como una de sus piezas fundamentales.

En la última temporada 2025-2026, el madrileño firmó su mejor campaña en Primera División al repartir diez asistencias en 37 partidos de Liga, convirtiéndose en el segundo máximo asistente del campeonato español.

"Estoy muy feliz y lleno de ambición ante este nuevo reto en el Como, un proyecto cuyos valores comparto y que está liderado por un entrenador como Cesc Fàbregas", dijo el jugador, en declaraciones difundidas por el equipo transalpino.

"Aporto mi deseo de seguir mejorando, mi experiencia y mis ganas de ayudar al equipo. Estoy deseando jugar ante nuestra afición y luchar juntos por completar una gran temporada", agregó.

El técnico del Como, su compatriota Fàbregas, destacó en un comunicado la importancia de la incorporación para el centro del campo de su equipo.

"Luis es un jugador con un gran entendimiento del juego. Nos aporta control, calidad y experiencia en el centro del campo, pero sobre todo tiene la personalidad y la ambición que buscamos. Nos ayudará en muchos aspectos, tanto con el balón como sin él", señaló Fàbregas.

Por su parte, el Getafe agradeció al jugador sus años en el club azulón: "¡Gracias por estos años defendiendo nuestro escudo, por tu pasión y por darlo todo en el césped! Mucha suerte en tu nueva etapa, Luis".

Durante su etapa en el club madrileño, al que llegó en 2022 procedente del Granada, el centrocampista disputó 134 partidos oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey, en los que anotó 3 goles y repartido 20 asistencias.

Ahora, Milla llega a un equipo que disputará la Liga de Campeones por primera vez en su historia.