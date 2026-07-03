50.000 dólares por ver todos los partidos "encerrados" en un cubo en Times Square

¿Su objetivo?. Cumplir el sueño de muchos aficionados: cobrar 50.000 dólares por ver los 104 partidos del Mundial en riguroso directo y rodeados de curiosos.Desde este particular "cubo de visionado", la pareja transmite sus reacciones y genera contenido para redes sociales durante el torneo más grande de la historia, en un proyecto impulsado por las cadenas estadounidenses FOX One, FOX Sports y la plataforma Indeed.

El habitáculo de cristal, fuertemente custodiado por seguridad, está equipado con sofás de cuero, sillones reclinables, dos pantallas gigantes de alta definición, máquinas de palomitas, futbolín y estanterías repletas de aperitivos.

Para llegar allí, ambos tuvieron que superar un proceso de selección en el que participaron más de 6.000 aspirantes de todo el país, y en el que se evaluaron sus perfiles en redes, el contenido creativo que fueran capaces de generar y, por supuesto, su pasión por el fútbol.

Kevin Akoto, natural de Florida y graduado en Comunicación, era camarero y asegura en una entrevista con EFE que tuvo que dejar su empleo para aceptar la experiencia: "Fuimos los dos elegidos para el trabajo del verano; el que todo el mundo quería y por el que competían".

Al ser preguntado sobre si volverá al restaurante tras la experiencia, duda: "¿Quién sabe? Esto es una oportunidad inigualable que me puede abrir muchas puertas".

Por su parte, su compañero de encierro, Austin Franklin (Massachusetts), es creador de contenido para redes y diplomado en cine y televisión. Explica que, además de analizar los partidos, lo que más disfruta es interactuar con los aficionados que se acercan al "búnker de cristal".

Ambos comenzaron la experiencia el pasado jueves 11 de junio, coincidiendo con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Hasta la gran final del 19 de julio, permanecerán aislados del caótico ritmo neoyorquino, pero expuestos a la mirada de miles de turistas que se detienen a diario para celebrar los goles desde el otro lado del cristal, como si de un escaparate se tratara."He podido cantar con aficionados de Brasil, ‘remar’ con los noruegos y conocer a gente de todos los rincones del mundo con solo salir a un metro del cubo. Es increíble", relata Franklin.

El de Massachusetts confiesa que apuesta por Noruega como campeona del Mundial, mientras que Akoto asegura que para el es una de las grandes favoritas: “No lo digo porque tú estés aquí, pero llevo diciendo todo el torneo que la ganadora será España, estoy seguro".

Tras varias semanas en este maratón de 39 días, ambos admiten que el desgaste físico y mental empieza a pasar factura. Sin embargo, son positivos y dicen que el esfuerzo se mitiga con un respiro: se les permite abandonar el habitáculo al terminar la jornada para dormir en un hotel cercano.