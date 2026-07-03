El negocio de Oliver y Benji

Madrid, 3 jul (EFE).- Cuarenta años después de su estreno, Oliver y Benji sigue de moda y demuestra que es más que una serie de animación. La historia de Oliver Atom, Benji Price, Tom Baker y Mark Lenders ha sobrevivido al paso del tiempo, al cambio de generación y a la forma de consumo de los productos audiovisuales.

Hoy en día acumula millones de visualizaciones en plataformas como Instagram y TikTok, campañas de ‘merchandising’ o acuerdos con marcas como Inditex o Primark, entre otras.

Actualmente, es comercializada por la productora Brands & Rights 360, los licenciatarios de Oliver y Benji. “Una serie que da dinero porque se ha mantenido estable a lo largo de los años. Los productores están encantados con la acogida que tiene en España”, dijo a EFE Leire Barredo, directora de Marketing y Comunicación.

Cada vez que se disputa un Mundial o una Eurocopa, Oliver y Benji vuelven al primer plano. Ahora, de nuevo, gracias al Brasil-Japón (2-1) del Mundial.

Existe una confusión real entre ‘Campeones: Oliver y Benji’, nombre en español, y ‘Capitán Tsubasa’, nombre original, aunque ambas adaptan el cómic de Yoichi Takahashi. Es la misma serie, pero con títulos diferentes según el país donde se emita.

La diferencia afecta, sobre todo, a derechos comerciales. Los nombres ‘Oliver y Benji’ permanecen registrados en España desde que llegó en 1990 a Telecinco y siguen siendo el principal reclamo para varias generaciones de espectadores.

La serie clásica tiene dos temporadas. La primera, ‘Campeones: Oliver y Benji’, producida en 1983, cuenta con 128 capítulos, donde narra la llegada de Oliver a Nankatsu, su amistad y rivalidad con Benji Price y Mark Lenders, así como sus primeros pasos en el fútbol.

La segunda, ‘Campeones: Hacia el Mundial’, se estrenó en 2002 y consta de 52 capítulos, donde los protagonistas son adolescentes y forman parte de la selección japonesa con el objetivo de disputar el Mundial. El último capítulo deja abierto el partido decisivo frente a Brasil.

Sin embargo, en 2018 y 2023 Japón hizo dos nuevas versiones con una estética completamente renovada con el nombre original de la serie ‘Captain Tsubasa’, con los nombres originales, comercializados por otras compañías.

El director de la productora, Brands & Rights 360, por aquel entonces llamada Elastics Rights, Iñaki Orive, viajó hasta Japón para visitar la feria Tokyo Anime Fair, donde descubrió ‘Captain Tsubasa’, habló con Enoki Films, la productora, y llegaron a un acuerdo para distribuir la serie en España.

“Los productores están encantados y felices de que una serie que tiene 25 años de trayectoria en nuestro país hoy en día esté en todos los periódicos, televisiones, radios y en periódicos porque en España todo el mundo está hablando de Oliver y Benji”, valoró Barredo.

Durante estos años han trabajado con empresa textiles como Zara, Pull&Bear, Lefties, Primark, SD Toys, Erik Editores, Gambea o RBA, además de lanzar juegos de mesa, coleccionables, camisetas oficiales y múltiples productos licenciados.

El club de fútbol Valenncianes de Francia presentó su primera equipación basada en las originales de Oliver y Benji la temporada pasada.

La compañía reveló las nuevas campañas junto con el grupo Inditex que llegarán próximamente a las tiendas.

La productora ha desarrollado la estrategia de las redes sociales, generando perfiles oficiales de la serie donde ya superan los 20.000 seguidores en Instagram, 12.000 en TikTok y cerca de 5.000 en YouTube, donde publican escenas clásicas y comparaciones, como entre Oliver y Lamine Yamal.

Una serie con distintas versiones en varios países que mantiene la historia y cambia el nombre: En Japón ‘Captain Tsubasa’, en Hispanoamérica ‘Supercampeones’, en Italia ‘Holly e Benji’, en Francia ‘Olive et Tom’ y en Portugal ‘Campeones; Oliver y Benji’.

“Nuestro mayor éxito económico fue Patito Feo. Fue por un periodo corto de tiempo que generó millones, pero no se puede comparar con el éxito mundial de Oliver y Benji, que ha permanecido en el tiempo”, aseguró Leire Barredo.