Federación neerlandesa presenta denuncia por insultos racistas a jugadores tras el Mundial

La federación explicó que durante la última semana notificó varias publicaciones al organismo especializado Meld Online Discriminatie (MOD), con el que colabora en la campaña “La discriminación no tiene cabida", para evaluar si los mensajes podían constituir un delito.

Los juristas de MOD examinaron las denuncias y, en los casos en los que se apreciaron posibles infracciones penales, solicitaron la retirada de publicaciones y cuentas en redes sociales o prepararon la denuncia ante las autoridades, según la KNVB.

A petición de este organismo, la red social X ya eliminó varios mensajes y sigue pendiente la solicitud para cerrar una cuenta que incluía la expresión nazi "Sieg Heil", añadió la federación.

Todos casos considerados aptos para una investigación penal van a ser remitidos por la KNVB a la Fiscalía neerlandesa, con la que ya mantiene contactos, y será el presidente de la federación, Frank Paauw, quien presentará personalmente la denuncia en nombre del organismo.

La KNVB señaló que, aunque resulta imposible detectar y perseguir todos los mensajes racistas publicados en internet, pretende dejar claro que "existen límites y quienes los sobrepasen afrontarán consecuencias".

Los mensajes de odio aparecieron después de que los jugadores de la selección neerlandesa Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville fallaran sus goles en la tanda de penaltis frente a Marruecos, lo que supuso la eliminación de Países Bajos del Mundial.

Varios de los comentarios ofensivos procedían de cuentas anónimas o de usuarios extranjeros, mientras que, en el caso de Justin Kluivert, numerosos mensajes parecían originarse en cuentas de Indonesia que vinculaban las críticas con su padre, Patrick Kluivert, exseleccionador del país asiático, según el canal público NOS.

La ministra neerlandesa de Deportes, Mirjam Sterk, calificó las reacciones racistas en internet como "profundamente lamentables".

La KNVB mantiene desde hace años campañas contra el racismo en el fútbol y, ante el inicio del Mundial, emitió un anuncio protagonizado por el exinternacional Ruud Gullit para concienciar sobre el odio en las redes sociales.