Simeone quiere "generar juego alrededor" de Julián Álvarez: "Las cosas se van a resolver"

Después de la petición del atacante de ser transferido a otro equipo, la insistencia del Barcelona en su fichaje y la respuesta del Atlético de que no está en venta (tiene contrato con el club madrileño hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros), el técnico habló de ello en declaraciones a ‘ESPN’, según recoge el propio canal de televisión, en su visita a la selección argentina en su concentración en Estados Unidos.

“Es el jugador que tenemos pensado para generar juego alrededor suyo. Su futuro es, sobre todo, el partido de mañana (Argentina ante Cabo Verde, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026) y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso y no pensar en todas estas cosas que, obviamente, salieron para que no le generen confusiones. Y las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida”, valoró Simeone a ‘ESPN’.

“Le dio al equipo una jerarquía ofensiva que es muy difícil de encontrar en otros futbolistas y creo, sin lugar a dudas, que su trabajo de media punta, segundo punta, sobre todo, cuando tuvo la oportunidad de jugar con Griezmann, tuvieron una buena relación y una buena sociedad, como la tiene con Messi, sobre todo, porque es con el que más ha jugado (en la selección argentina). Es un jugador que se adapta a lo que el equipo necesite”, expuso.

Ya habló con él en su visita a su hijo Giuliano Simeone, concentrados los dos con Argentina para el Mundial 2026. “Justamente lo crucé, viendo a Giuliano ahí un rato, y estuvimos charlando un poco sobre todo de cómo era su momento y cómo estaba del tobillo y de la importancia que tiene para el equipo”, reveló.

“Él me contaba que ya estaba muy bien y que ya estaba al cien. Creo que el segundo partido, más allá de no estar acertado como suele estar él, ya mostró otro ritmo de juego y otra intensidad en sus movimientos y Argentina lo va a necesitar”, repasó.

“Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid”, remarcó el técnico, que apuntó que “los números hablan por sí solos”.

“Son unos números extraordinarios, tuvo una continuidad muy buena que ha generado dentro del equipo cosas de futbolista diferente y nosotros estamos muy contentos con el trabajo”, remarcó.

“No puedo decir nada más de lo que te estoy contando de él, porque es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo y ojalá que ahora, en este tramo importante que tiene en la selección, pueda demostrar todo lo que es capaz”, añadió el entrenador argentino, que consideró que el atacante está entre “los cinco mejores” delanteros del mundo, según recoge ‘ESPN’.