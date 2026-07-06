Casadó sobre su futuro en el Barça: "Hablaremos con el míster, con el club, y decidiremos"

"Yo siempre he dejado claro lo que pienso. Sigue siendo así. A partir de aquí, hablaremos con el míster, con el club, con los agentes, y ya decidiremos", señaló.

Casadó, que inauguró hoy la primera edición de su Campus en Molins de Rei (Barcelona, noreste de España), que reunirá a 150 niños y niñas durante las próximas tres semanas, aseguró sentirse "feliz" en el Barça, y subrayó que, mientras el club y Flick cuenten con él, no contempla otro escenario.

Por eso, a la pregunta de si su voluntad sigue siendo triunfar en el Barcelona, fue rotundo: "Totalmente. Yo siempre lo he dicho: mientras el club y el míster quieran, yo siempre voy a ser feliz aquí".

El deseo del centrocampista catalán es afrontar la pretemporada como azulgrana tras unas vacaciones que, según explicó, le han servido para "descansar un poco, recargar pilas y volver más fuerte". Y reveló que lleva "unas semanas" preparándose físicamente con el objetivo de incorporarse en las mejores condiciones a los entrenamientos, que arrancarán el 13 de julio.

Preguntado por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el futbolista destacó el rendimiento de su compañero Lamine Yamal, de quien dijo que le ve "fino" en este torneo. "Le ha costado arrancar como es normal, pero le deseo lo mejor a él y a todos los compañeros del club", afirmó.

Finalmente, el canterano azulgrana se refirió al interés del Barcelona por el delantero argentino Julián Álvarez, aunque evitó pronunciarse sobre una hipotética incorporación.

"Sé lo mismo que todos vosotros, no tengo ni idea", reconoció, antes de añadir que se trata de "un jugador de nivel mundial" que "ayudaría mucho al club", concluyó.