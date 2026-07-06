El argentino Zaid Romero vuelve al Getafe hasta 2030

"El Getafe C.F. y el Club Brujas han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Zaid Romero", ha comunicado el club.

El central ya defendió la camiseta del Getafe por su cesión durante la segunda mitad de la pasada temporada. Ahora volverá a ponerse a las órdenes de José Bordalás para reforzar la defensa debido a "su solidez defensiva, su poderío aéreo y su rápida adaptación al equipo".

Según el conjunto madrileño sobre el jugador, "con su regreso, el Getafe suma un futbolista que ya conoce la casa y que aportará seguridad y competitividad a la zaga azulona".

A sus 26 años, Romero vuelve al Coliseum tras disputar 15 encuentros oficiales y marcar un gol durante su primera etapa como azulón, rendimiento que convenció a la dirección deportiva por su gran trayectoria "formado en Godoy Cruz y con experiencia en clubes como Villa Dálmine, LDU Quito, Estudiantes de La Plata y Club Brujas".