El Betis ficha al uruguayo Facundo Bernal hasta 2031

El futbolista llegó a mediodía de este lunes a Sevilla para comenzar mañana la pretemporada a las órdenes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien ya dispone del centrocampista uruguayo como una pieza más en su centro del campo después del traspaso al Sporting de Portugal de Sergi Altimira y a la espera de, entre otras operaciones, conocer si el marroquí Sofyan Amrabat continúa la próxima temporada tras su cesión de la pasada desde el Fenerbahe turco.

El nuevo futbolista bético, de 22 años e internacional absoluto en una ocasión con Uruguay, ha firmado un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2031, después de superar en Río de Janeiro un exhaustivo reconocimiento medico, ya que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en octubre de 2022.

El mediocentro montevideano, que no ocupará plaza de extranjero debido a su pasaporte italiano, se formó en el Defensor Sporting, en cuyo primer plantel debutó en 2021, y luego fue transferido en 2024 al Fluminense, con el que ha disputado 83 partidos oficiales en los que no ha marcado ningún gol, pero ha dispensado tres asistencias.

Facundo Bernal es la única incorporación que ha cerrado hasta el momento el Betis, que comenzará este martes la pretemporada, con los preceptivos reconocimientos médicos, y en la que llevará a cabo una primera concentración en Klosterpforte (Alemania) entre el próximo miércoles, día 8, y el sábado 18.