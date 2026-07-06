El gato del primer ministro belga reacciona a la roja de Balogun: "Voy a seguir jugando"

La portavoz de Bart de Wever -el primer ministro del partido nacionalista N-VA, quien ha declarado en varias ocasiones que no le gusta el fútbol- compartió con EFE el mensaje en instagram de Maximus, al preguntarle si tenía alguna reacción a la decisión de la FIFA.

La organización ha decidido dejar en suspensión la tarjeta roja que Balogun vio en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, apelando al artículo 27 de su Código Disciplinario.

Según informa el periódico The New York Tomes, esto ocurrió tras una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino.

Una decisión sobre la que sí opinó el ministro de Exteriores belga, el democristiano francófono Maxime Prévot, que la tildó de "incomprensible".

"Como exárbitro de fútbol, ​​siempre me he comprometido a defender las reglas y garantizar decisiones justas. Esta decisión, sin duda, plantea muchas preguntas. Si realmente fue una llamada telefónica la que condujo a esta decisión incomprensible, eso equivaldría a socavar las reglas más básicas del fútbol y del deporte. Eso sería muy grave. ¿Cómo podría la FIFA seguir defendiendo con credibilidad el juego limpio?", dijo en un comunicado.

Los medios belgas informan de que la Real Federación Belga de Fútbol ha iniciado un proceso de apelación para tratar de revertir la decisión de la FIFA antes del partido de Estados Unidos contra Bélgica que se jugará en las próximas horas.

El vencedor se enfrentará en cuartos de final al ganador de la eliminatoria entre España y Portugal, que se jugará hoy.