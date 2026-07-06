El Valencia amplía el contrato de Corberán hasta 2028 y lo ve "idóneo" para crecer

La entidad destaca en su información que el movimiento "cuenta con el total respaldo del presidente, Kiat Lim, así como del CEO de Fútbol, Ron Gourlay, y refleja el compromiso de construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con visión de presente y futuro para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y pelear por objetivos más ambiciosos".

Corberán llegó al banquillo del Valencia en diciembre de 2024 cuando peleaba por evitar el descenso, algo que consiguió en una buena segunda vuelta de la campaña 24-25. En este último ejercicio, el equipo también estuvo durante meses en esa batalla por la salvación, un objetivo que volvió a conseguir.

La ampliación contractual del técnico tiene como objetivo, en palabras del club “consolidar las bases del proyecto deportivo" y parte de "la convicción de que la figura de Carlos Corberán es la idónea para liderar el crecimiento del equipo durante las próximas temporadas”.

El comunicado sigue la línea de las declaraciones públicas del director general de fútbol Ron Gourlay, que ratificó al entrenador valenciano en su comparecencia de febrero programada para hacer balance del mercado invernal del club y que se centró en gran parte en la figura del técnico, que estaba en uno de sus peores momentos.

En ese punto, el Valencia estaba en puestos de descenso y acababa de ser eliminado de la Copa del Rey y Gourlay aseguró que Corberán era su entrenador. “Confío plenamente en Carlos Corberán. Tenemos que buscar estabilidad y eso no se hace cambiando al entrenador cada día. Es mi opinión respaldada por la Junta. Los resultados llegarán”, auguró en su día.

Mientras, la visión del técnico por parte de la afición ha cambiado. Corberán ha pasado de tener el respaldo mayoritario de Mestalla después de salvar al equipo en la temporada 2024-25 del descenso a contar con muchas críticas. Gran parte de la afición valencianista señaló durante el pasado curso al técnico, pidiendo su dimisión dentro y fuera de Mestalla.

Corberán (Cheste, 07/04/1983) ha dirigido al Valencia en 67 partidos oficiales desde su llegada en diciembre de 2024 y, tras ampliar su vinculación con el Club hasta 2028, afronta junto a su cuerpo técnico los retos de las próximas temporadas “con la máxima responsabilidad, compromiso e ilusión”, según apuntó el club.