Luis Enrique: "Veo a España en línea ascendente; ojalá llegue el segundo Mundial"

De cara al encuentro de octavos de final ante Portugal que se disputará hoy en Dallas (EE.UU), Luis Enrique ha vaticinado "un partidazo" que seguirá junto a sus padres y, aunque ha evitado dar un pronóstico, ha bromeado con que una victoria española "adelantaría las vacaciones" de hasta tres futbolistas del PSG que militan en la selección portuguesa de cara a la preparación de la Supercopa de Europa.

El entrenador asturiano ha hecho estas afirmaciones durante la presentación de la nueva 'playa verde' de El Rinconín, un espacio que llevará su nombre en la franja litoral este de Gijón donde el Ayuntamiento ha comenzado a desarrollar un proyecto que ocupará varias parcelas pegadas al mar y conectadas con los parques de La Proviencia e Isabel la Católica.