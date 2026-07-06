Montenegro viaja a Dallas para el Portugal-España antes de asistir a la cumbre de la OTAN

Será la tercera ocasión en la que el jefe del Gobierno portugués se desplace a Norteamérica para apoyar en persona a la selección durante este Mundial. Su primer viaje fue a Houston, donde asistió al segundo partido de la fase de grupos, frente a Uzbekistán.

Posteriormente viajó a Toronto (Canadá) para presenciar el encuentro de dieciseisavos de final contra Croacia, en el que Portugal selló su clasificación para los octavos con una victoria por 2-1.

La presencia de Montenegro se suma a la de otras altas autoridades portuguesas que también han acompañado a la selección que dirige el español Roberto Martínez durante el torneo.

El presidente de la República, António José Seguro, asistió al partido frente a Colombia en Miami, mientras que el presidente de la Asamblea de la República, José Pedro Aguiar-Branco, estuvo presente en el debut de Portugal contra la República Democrática del Congo en Houston.

Tras su estancia en Estados Unidos, Montenegro pondrá rumbo a Ankara, donde participará en la cumbre de la OTAN.

La agenda oficial prevé su asistencia el martes por la noche a la cena ofrecida en el Complejo Presidencial de Beştepe, que marcará el inicio de la reunión de líderes aliados.

Al día siguiente, miércoles, el primer ministro portugués participará en la sesión principal de la cumbre, también en el Complejo Presidencial de la capital turca.