Los 18 partidos seguidos invicta de Bélgica, un aviso para España en cuartos

El 3-1 entonces contra Ucrania, cuando se jugaba la permanencia en la elite de la Liga de Naciones europea, fue un revés del que se repuso de inmediato, en el encuentro de vuelta, con una victoria por 3-0 tres días más tarde con la que inició su actual marca sin derrotas, con dos goles de Romelu Lukaku y uno de Maxim de Cuyper en Genk.

Ahora, además, está en su mejor racha de triunfos desde que dirige al equipo el técnico francés (1-5 a Nueva Zelanda, 3-2 a Senegal y 1-4 a Estados Unidos), igualado con el tramo entre el 9 de junio y el 7 de septiembre de 2025 (venció sucesivamente por 4-3 a Gales, por 0-6 a Liechtenstein y por 6-0 a Kazajistán).

Bélgica ha ganado doce de sus últimos 18 encuentros. A esos citados resultados, añade otro 2-4 a Gales, un 7-0 a Liechtenstein, otro 2-5 a Estados Unidos, un 0-2 a Croacia y un 5-0 a Túnez, aparte del 3-0 a Ucrania.

Y sumó seis empates: 1-1 y 0-0 con Macedonia del Norte, 1-1 con Kazajistán, 1-1 con México, 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán, por ese orden.