Oyarzabal: "La celebración del gol (contra Portugal) indica la familia que somos"

"Estoy feliz y contento por cómo me está yendo y a nivel colectivo también. Queremos ir avanzando rondas y si podemos ayudar de manera individual, mejor", indicó el delantero en declaraciones en la zona mixta, celebrada en el Estadio Dignity Sports Health de Carson, en California, donde el equipo se ejercita previo al duelo de mañana en el Estadio de Los Ángeles contra Bélgica.

Oyarzabal agregó que en los últimos minutos después del gol a la selección lusa tuvieron presión y tensión, pero una vez que acabó el partido "se vio la felicidad de todos".

"La celebración del gol indica la familia que somos. Ojalá podamos celebrar muchos más", aseveró.

El delantero aseguró que no está solo para marcar goles en el Mundial y que sirve también para dar apoyo en la zona defensiva.

"La gente de arriba no solo está para atacar, estamos para todo. Defender es cosa de todos. Se trata de intentar ayudar al equipo en la medida que se pueda, quitar tiempo a los defensas, que tomen decisiones con presión, robar alto, que ahí somos fuertes", explicó.

El equipo se entrena en la ciudad de estrellas como Carlos Vela, ex jugador de LACF, un compañero al que recuerda con cariño cuando rememora sus primeras etapas como profesional en la Real Sociedad.

"Fueron mis primeros años y yo estaba un poco callado, a lo mío, sin estar metido tanto con la gente que llevaba muchos años. Tengo un buen recuerdo de él y de los compañeros que estaban. Me facilitaron el camino", dijo.

Del pasado pasó al presente, destacando también la importancia de Ferran Torres en las filas de La Roja. "Siempre está cerca de generar cosas ocasiones para el equipo, el otro día ayuda de esa manera y va a tener más oportunidades", dijo.

Aunque el delantero aporta su mejor versión en cada partido, reconoció que hay jugadores de la talla de Haaland, Messi, Mbappé "que están por encima del resto", sentenció.