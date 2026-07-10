El día 30 del Mundial, en 5 claves

Luis de la Fuente aseguró que tiene disponibles a los 26 jugadores de la lista completa del Mundial 2026 por primera vez en el torneo, con las recuperaciones de Nico Williams, Yeremy Pino y Víctor Muñoz. “Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora, aquí nadie regala nada. Estoy contento de cómo hemos llegado, por el momento, las sensaciones, todos los jugadores sanos… Tenemos la oportunidad de elegir entre 26 futbolistas. Es una situación ideal. Y seguimos pensando en el futuro, queremos pasar la eliminatoria y estar mejor en la siguiente”, dijo el técnico.

De menos a más claramente en el torneo, Bélgica suma tres victorias seguidas, lleva 18 encuentros consecutivos invicto y tiene la convicción de sus posibilidades de pasar de cuartos ante España. “No vamos a defender sólo; si lo hacemos nos eliminarán. Podemos marcar goles, lo hemos demostrado. Contamos con nuestro propio talento. Muchos nos consideran que nos van a eliminar, pero yo confío mucho en nosotros, en que estaremos en semifinales”, advirtió Rudi García, su seleccionador. Tiene a Kevin de Bruyne listo para jugar.

A España o Bélgica, sea quien sea el que pase a las semifinales, lo aguarda la selección francesa, expectante frente al televisor para ver el encuentro de su próximo rival y temible para todos, vista su trayectoria hasta ahora en el torneo. Este jueves eliminó a Marruecos por 2-0 con los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, a los que le bastaron seis minutos de inspiración en la pegada para resolver el choque. Antes, Mbappé había fallado una pena máxima, parada por Yassine Bounou 'Bono', el mejor con diferencia del partido de Marruecos.

Francia ha ganado todos y cada uno de sus seis partidos en el Mundial 2026, ninguno ha necesitado la prórroga ni los penaltis y sólo uno realmente, el triunfo por la mínima ante Paraguay, admitió alguna duda razonable durante el transcurso del duelo, aunque el conjunto albirrojo ni siquiera disparó a la portería de Mike Maignan. Del 3-1 a Senegal al 2-0 a Marruecos, pasando por el 3-0 a Irak, 1-4 a Noruega, el 3-0 a Suecia y el citado 1-0 a Paraguay, con ocho goles de Mbappé y cinco de Dembélé.