Excanciller colombiano respalda a Campaz ante críticas y amenazas tras salida del Mundial

"Las palabras de Jáminton Campaz nos recuerdan una verdad fundamental: ninguna frustración, deportiva o política, puede justificar el odio, las amenazas o la violencia", escribió Murillo, también excandidato presidencial en su cuenta de X.

Murillo expresó su solidaridad con el jugador de 26 años oriundo de Tumaco, en el departamento de Nariño (suroeste) y con su familia, y reiteró que debe prevalecer el respeto en el país.

"Colombia necesita más respeto, más empatía y una cultura donde las diferencias nunca pongan en riesgo la dignidad ni la vida de nadie", añadió Murillo.

Las palabras del excanciller surgieron luego de una publicación del jugador en su cuenta de Instagram en la que agradeció el apoyo y pidió disculpas por la eliminación de su selección.

"Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Dí todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país", dijo Campaz, quien marcó el tercer gol en el debut de Colombia en el Mundial, partido en el que derrotó 3-1 a Uzbekistán.

Colombia disputó el martes pasado en Vancouver (Canadá) el pase a cuartos de final del Mundial contra el seleccionado suizo, en un partido que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario. En la prórroga, Campaz mandó desviado un balón que habría podido ser el gol de la victoria en el minuto 114.

Luego, en la definición por penaltis, Colombia perdió 4-3, lo que apagó la ilusión de los hinchas colombianos que se encontraban en el estadio BC Place de Vancouver y de los millones de hinchas colombianos que siguieron el partido en el país.

Campaz, quien juega en el club Rosario Central de Argentina, publicó una fotografía suya en la que se lo ve con la cabeza y los brazos caídos luego del final del partido.

"El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte. Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", enfatizó el jugador.

La situación de Campaz hace recordar la tragedia de Andrés Escobar, el zaguero central que fue asesinado en Medellín el 2 de julio de 1994, cuando tenía 27 años, diez días después de marcar un gol en el propio arco colombiano ante la selección de Estados Unidos en el Mundial de ese país.

A raíz de las críticas y amenazas recibidas, Campaz no regresó al país luego del Mundial para preservar su integridad y la de su familia.