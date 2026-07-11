La decisión pendiente de Courtois, De Bruyne y Rudi García

“Les dije a mis jugadores que podíamos estar muy orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos mirado a España a los ojos en un partido en el que intervino la suerte. La suerte le favoreció a España y no a Bélgica. Perdimos al capitán, Tielemans, antes del partido, y a Courtois. Es suerte. Además, el árbitro no vio en el VAR una mano. Les hemos presionado. Hicimos todo lo posible, pero no fue suficiente. Les pusimos en muchas dificultades, pero cometimos errores y los más jóvenes aprenderán de ello”, expuso su técnico, Rudi García, en la rueda de prensa posterior.

Su continuidad o no también es una de las cuestiones a abordar por la Real Federación de Fútbol de Bélgica. El contrato era hasta el final del Mundial 2026, cuando lo firmó en enero de 2025. La ha dirigido en 20 partidos, con 12 victorias, seis empates y dos derrotas, una al principio de su mandato, contra Ucrania, y ahora otra con la selección española, con la que rompió una secuencia de 18 duelos sin perder, desde marzo de 2025 hasta este viernes.

El seleccionador francés de 62 años no desveló nada sobre su futuro en la rueda de prensa posterior a la derrota con España en Los Ángeles, porque no era el momento de hablar de ello, a la espera de qué sucede en los próximos días, en los que deberá resolver si sigue o no al frente de los Diablos Rojos, como también Courtois y De Bruyne, como exponentes aún vigentes de la generación de oro belga durante más de una década.

Los dos han expresado su intención de persistir más allá de este Mundial, pero con matices y condicionantes. Sin la rotundidad total.

De Bruyne, a sus 35 años, con 124 internacionalidades y 38 goles, “no” cree que haya sido su último partido con la selección de Bélgica, pero pidió un margen para confirmarlo si sigue adelante en esa idea.

“Déjame tomarme un descanso ahora. Ha sido un año ajetreado y ya veremos”, dijo al término del encuentro contra España, según recoge la prensa belga.

“He tenido 2 o 3 años difíciles y hubo una operación importante. Tengo 35 años. Estoy orgulloso de estar aquí, de darlo todo cada día y de ser un ejemplo para este joven equipo”, expresó también.

Ya dudó en la Eurocopa 2024, pero luego siguió adelante para liderar a su equipo en el Mundial 2026. Irregular durante el torneo, este viernes regresó a la titularidad con los Diablos Rojos ante España con un buen partido, aún alejado, en cualquier caso, del tremendo nivel que mostró en su plenitud como futbolista.

Thibaut Courtois, 34 años, 115 partidos y sustituido en el minuto 70 por lesión ante España (aunque él quería seguir en el campo y considera que podía continuar jugando) por decisión de Rudi García (“no queríamos agravar la lesión y no me arrepiento de la decisión”, dijo después el entrenador), fue más concreto sobre las condiciones que deben darse para continuar más tiempo en la selección de Bélgica.

“De cara a mi futuro en la selección, veremos… Me gustaría quizá tomar un descanso de la Liga de Naciones, que no es tan importante, y quizá volver en la clasificación para la Eurocopa, pero al final es una decisión que hay que tener con la federación si me siguen por ese plano. Si no, este viernes habrá sido mi último partido”, declaró el portero.

La Liga de Naciones asoma ya inmediata para Bélgica, que sostuvo la permanencia en la elite en la anterior edición de 2025. Ahora, jugará la primera fase durante los próximos meses de septiembre, octubre y noviembre, con dos encuentros en cada fecha FIFA, en un grupo en el que los 'Diablos Rojos' están encuadrados junto a Turquía, Italia y Francia.

La clasificación para la Eurocopa 2028 será después, en 2027. Ahí es cuando quiere volver Courtois a ponerse los guantes bajo la portería de Bélgica. La federación dirá si es posible.