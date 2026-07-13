Baena: “¿Presión? Es un partido de fútbol más, tenemos que estar tranquilos”

“Es un partido de fútbol más. Tenemos que estar tranquilos y pensar lo menos posible en el partido de mañana. Ninguno estamos nervioso”, afirmó.

“Va a ser un partido muy bonito con dos de las mejores selecciones del mundo. Un partido que el espectador disfrutará. Venimos de jugar muchas veces contra ellos, todas a nuestro favor, y esperemos que mañana sea igual”, señaló.

“Mientras ganemos, que sea el resultado que sea. Sabemos que va a ser un partido de atacar mucho por parte de las dos selecciones, y esperemos que haya más goles por nuestra parte”, destacó.

“Sabemos que los cuatro jugadores que tiene Francia arriba están más cómodos cuando transitan ofensivamente, pero nosotros intentaremos, como siempre, tener la posesión de balón y tener las menos pérdidas posibles para no favorecer al rival”, añadió.

Por otro lado, reconoció que la selección española “necesitaba coger ritmo”, como ha hecho durante el torneo, y destacó la labor del seleccionador, Luis de la Fuente.

“Para nosotros, Luis es como un padre. Le conocemos desde hace muchísimo tiempo. Hay jugadores que llevamos con él desde las inferiores y siempre nos da esa paz y esa pausa que necesitamos en cada momento. Todos estamos muy orgullosos de que este aquí con nosotros”, subrayó.

Baena afirmó que compartir campo con Lamine Yamal, quien cumple este lunes 19 años, es “muy fácil”. “Tiene mucho talento, mucho nivel. Poco a poco lo irá demostrando aún más. Fuera del campo es un chico muy agradable, que se ríe mucho y hace bromas. Estamos muy felices de que esté con nosotros y ojalá le podamos ayudar a crecer aún más”, apostilló.

Baena, asimismo, dijo que, como tenía nueve años, no tiene muchos recuerdos del Mundial que ganó España en 2010: “De la semifinal no me acuerdo, me acuerdo de donde vi la final, que lo veíamos en el garaje de casa con los amigos y la familia”.