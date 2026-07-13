El Francia-España, en 11 números

1 gol recibido por Unai Simón en el Mundial 2026, el portero con menos tantos en contra en esta edición del torneo. Ha sostenido su portería a cero en cinco de los seis choques en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

2 precedentes de Luis de la Fuente frente a Francia, con dos triunfos que dieron el acceso a la final tanto en la Eurocopa 2024 como en la Liga de Naciones de 2025, cuando España se impuso por 2-1 y 5-4, respectivamente, ambos en Alemania.

3 goles de Lamine Yamal en dos duelos contra Francia.

4 partidos imbatido de Mike Maignan, que ha encajado 2 goles en el Mundial, ambos en la primera fase, en el 3-1 ante Senegal y en el 1-4 ante Noruega.

5 triunfos seguidos de España, que lo ha ganado todo, sin prórrogas ni penaltis, desde el empate inicial sin goles contra Cabo Verde, el pasado 15 de junio.

6 victorias en 6 partidos de Francia, que se impuso sucesivamente por 3-1 a Senegal, por 3-0 a Irak, por 1-4 a Noruega, por 3-0 a Suecia, por 1-0 a Paraguay y por 2-0 a Marruecos.

24 goles de contribución de Mbappé, 16 como autor y 8 como pasador, en sus últimos 16 partidos con la selección francesa.

25 goles de España con intervención decisiva de Mikel Oyarzabal, 16 como definidor y 9 como asistente, en los últimos 17 duelos del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

39 asistencias y 27 goles en esta campaña de Michael Olise entre su club, el Bayern Múnich, y la selección francesa.

110 remates tanto de España como de Francia en este Mundial, de los que fueron 40 y 47 entre los tres palos, respectivamente.