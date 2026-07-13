El Valencia comienza su concentración en Girona sin el descartado Cenk

El equipo de Carlos Corberán se ejercitó en la mañana del lunes en la Ciudad Deportiva de Paterna, y después puso rumbo a Girona, donde el equipo permanecerá hasta el sábado por la noche y se entrenará en las instalaciones del Royalverd Training Center.
Además de la ausencia de Cenk, tampoco ha viajado Baptiste Santamaría, puesto que el centrocampista francés viajó este domingo a Salónica para firmar por el PAOK griego.
Los cuatro fichajes Justin de Haas, Guido Rodríguez, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato formaron parte de la expedición junto a varios canteranos.
Los valencianistas disputarán su primer amistoso de la pretemporada el sábado 18 de julio contra el Petro de Luanda. Tras esta primera estadía de pretemporada, el equipo regresará para seguir trabajando en Paterna, donde disputará dos amistosos, el primero será ante el Eldense (22 de julio) y el segundo frente al CD Castellón (25 de julio), ambos en el Estadio Antonio Puchades.