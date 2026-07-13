Mourinho ya manda en Valdebebas

Trece años después de cerrar su cerrar su salida del Real Madrid tras tres temporadas en el banquillo (2010-2013), el técnico portugués dirigió un entrenamiento que dio el pistoletazo de salida a una pretemporada clave para preparar a sus jugadores, huérfanos de títulos en los dos últimos cursos.

Mourinho se puso a los mandos y trabajó con ocho jugadores: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio.

Fuera del grupo, para recuperarse de diferentes lesiones, se ejercitaron Ferland Mendy, Éder Militao y Rodrigo Goes. El resto de jugadores de la plantilla del Real Madrid están de vacaciones después de disputar el Mundial o aún están en la Copa del Mundo pendientes de sus selecciones y de las semifinales del torneo.

Entre los que fueron eliminados de la Copa del Mundo y aún tienen días libres están Bernardo Silva (Portugal), Fede Valverde (Uruguay), Arda Güler (Turquía), Thibaut Courtois (Bélgica), Antonio Rüdiger (Alemania), Brahim Díaz (Marruecos), Denzel Dumfries (Países Bajos) y Vinícius Júnior (Brasil).

Más tarde regresarán los futbolistas que aún siguen inmersos en el torneo y tienen que disputar las semifinales: Jude Bellingham (Inglaterra), Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté (Francia) y Marc Cucurella (España).

Este martes, a las 10:00 horas, los jugadores que ya están disponibles para el trabajo volverán a reencontrarse en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde José Mourinho dirigirá su segundo entrenamiento de la pretemporada 2026.