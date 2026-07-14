Ander Herrera, ex del Athletic, Boca y Manchester United, regresa al Real Zaragoza

Ander Herrera (Bilbao, 1989), tras dar sus primeros pasos en la UD Amistad, llegó a la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza con 11 años y creció como una de las promesas más sólidas de la cantera blanquilla hasta alcanzar el primer equipo y debutar un 1 de febrero de 2009 en un partido frente al Levante UD, ha recordado el club, hoy en la tercera categoría del fútbol español tras su descenso la pasada campaña, en un comunicado.

Su participación en la segunda mitad de la temporada 2008-09 acabó siendo relevante para contribuir al ascenso a Primera División y en las dos siguientes campañas se consolidó en la élite nacional.

En verano de 2011 firmó por el Athletic Club, donde se convirtió en un jugador clave del conjunto rojiblanco a las órdenes de Marcelo Bielsa.

En su primera temporada en Bilbao llegó a disputar las finales de Europa League, que perdió en Bucarest con el Atlético de Madrid, y Copa del Rey, en la que cayó frente al Barcelona, y mantuvo un gran rendimiento en los más de 100 partidos que jugó en esta primera etapa en el Athletic.

En 2014, el Manchester United se hizo con sus servicios y como 'Diablo Rojo' logró sus primeros títulos a nivel de club, además de disputar cerca de 200 partidos en cinco temporadas.

Estrenó su vitrina con una FA Cup, una Community Shield, una Copa de la Liga y la UEFA Europa League de la temporada 2016-17. Además, aportó al equipo 20 goles y 27 asistencias en ese periodo.

El PSG fue el siguiente paso en su carrera, entidad en la que permaneció tres temporadas y disputó 95 partidos, en los que marcó seis goles y repartió seis asistencias, además de engrosar su palmarés con numerosos títulos: dos Ligas, dos Copas, dos Supercopas de Francia y una Copa de la Liga.

Tras finalizar su etapa en París, volvió al Athletic Club para una segunda etapa que consiguió culminar con uno de los títulos más especiales para el equipo vasco: la Copa del Rey de 2024; un trofeo que se les había resistido durante 40 años.

Finalmente, pudo disfrutar de dos años en Argentina, en las filas de Boca Juniors. Esta experiencia le dio la oportunidad de jugar partidos en competiciones como la Copa Libertadores o el Mundial de Clubes.

Ahora, con cerca de 600 partidos como profesional a sus espaldas, Ander regresa a casa. "Desde el club nos mostramos tremendamente ilusionados con una incorporación de gran nivel de cara a esta temporada en Primera Federación", ha concluido la entidad blanquilla.