Montiel: "Hay que saber sufrir"

"Una Copa del Mundo es algo único, muy especial, y la motivación está ahí. Al frente tenemos rivales que juegan también, obviamente que siempre nos gusta tener la pelota, manejar el partido, pero hay momentos en que hay que saber sufrir, ya lo sabemos", dijo Montiel en el centro deportivo del Atlanta United antes del arranque del último entrenamiento previo al encuentro.

"Jugar unas semifinales del mundial es algo único para nosotros, muy contentos por estar en esta instancia", insistió en su breve intervención.

Argentina e Inglaterra se miden en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta con un billete para la final del MetLife Stadium de Nueva Jersey en juego.